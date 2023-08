Ekologiczna bomba ze Śląska zostanie zutylizowana w Gdańsku. Czy Port Service powinien zostać zamknięty? Jest reakcja lokalnych polityków

Odpady niebezpieczne zostały znalezione na jednej z posesji w Żorach w lutym 2019 r. Od tego czasu tamtejszy urząd miasta podejmował wszystkie możliwe działania zmierzające do ich usunięcia. Niestety, mimo prowadzonego postępowania administracyjnego, dwukrotnego wydania decyzji, a następnie jej uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, nie udało się skutecznie ustalić posiadaczy odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i nałożyć na nich obowiązku usunięcia odpadów.

Pojemniki w ostatnich miesiącach zaczęły się rozszczelniać i zagrażać mieszkańcom okolicy. Śląskie miasto przyspieszyło czynności.

- Działania zmierzające do usunięcia odpadów podzieliliśmy na dwa etapy. W pierwszym etapie postanowiliśmy zlecić identyfikację odpadów, która pozwoliła określić ich ilość i rodzaje, a co za tym idzie wskazać procesy, jakim powinny zostać poddane, by je w prawidłowy sposób zutylizować. Dopiero z pogłębioną wiedzą na temat tego, ile i jakiego rodzaju odpady znajdują się na nieruchomości, przygotowaliśmy przetarg na ich usunięcie - mówi Waldemar Socha, prezydent Żor.