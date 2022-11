Elektrownia jądrowa na Pomorzu. Dr inż. Marcin Jaskólski: Technologia Westinghouse ma najwięcej zabezpieczeń

Rząd Polski ogłosił wybór technologii amerykańskiej firmy Westinghouse do budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Jakie są różnice między ofertą z USA, a pozostałymi?

- Mieliśmy trzy podstawowe oferty. Pierwsza z reaktorem amerykańskiej firmy Westinghouse Electric Company, o nazwie handlowej AP 1000 – skrót bierze się od Advanced Passive, pochodzącej od tzw. pasywnych rozwiązań systemów bezpieczeństwa. To jest oferta, która została wybrana, jak wynika z lakonicznego komunikatu rządu. Była też oferta francuska koncernu EDF (niegdyś Areva), producenta reaktora typu EPR 1600 (Evolutionary Power Reactor).

Jest i trzecie rozwiązanie od dostawcy reaktora APR 1400 Korean Hydro & Nuclear Power. Każde z tych rozwiązań bazuje na jednym typie technologii – są to wszystko reaktory wodne ciśnieniowe tzw. PWR. To takie reaktory, w których występują dwa obiegi wody – w jednym z nich znajduje się woda podgrzewana w zbiorniku reaktora w zakresie temperatur od 300 do 330 st. C. (przy ciśnieniu 15-16 MPa), która następnie oddaje ciepło do wytwornicy pary, a ta przekazywana jest do turbiny wytwarzającej energię mechaniczną, zamienianą w generatorze na energię elektryczną. Wszystkie projekty bazują zresztą na licencji Westinghouse. Koncern ten opracował tę technologię w latach w latach 50 XX w., kiedy uruchomił pierwszy reaktor w Shippingport, generujący 60 megawatów.