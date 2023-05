Emilia Majewska i Klaudia Ligenza z Pomorza to Finalistki Miss Polski 2023. Zobaczcie wszystkie kandydatki [ZDJĘCIA]

Miss Polski - Pomorzanki walczą o zaszczytny tytuł

- Inwestując w rozwój naszych uczestniczek i przykładając szczególną uwagę do ich przygotowań, staliśmy się wiodącą platformą do promocji i kreowania wizerunku - informują organizatorzy. - Współpracując z najlepszymi Partnerami jesteśmy w stanie zapewnić naszym widzom wyjątkowe widowisko, podczas którego króluje kobiecość a jego oprawę tworzą największe gwiazdy sceny muzycznej.

Gala Finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Pomorskiego 2023 już za nami. Zobacz, jak prezentowały się piękne finalistki. To one powalczą teraz w ogólnopolskiej rywalizacji. W naszej galerii…

Pomorze reprezentują dwie kandydatki, które znalazły się w gronie 32 najpiękniejszych finalistek.

Klaudia Ligenza [email protected] : „Mam 23 lata, mieszkam w Gdańsku i reprezentuję województwo pomorskie. Mój znak zodiaku to Bliźnięta. Przez 6 lat trenowałam koszykówkę i jeździłam na zawody. Uwielbiam tańczyć - kiedyś chodziłam na zajęcia a teraz tańczę jedynie we własnym stylu. Do moich sukcesów zdecydowanie mogę zaliczyć ukończenie studiów na Politechnice Gdańskiej na wydziale ETI, o kierunku Inżynierii Biomedycznej. Zwieńczeniem moich studiów opartych na ścieżce elektronika w medycynie, była obrona pracy inżynierskiej, która stanowiła istotny wkład w prace badawczo-rozwojowe Spółki ImaginerVr, którą założyłam razem z tatą.

Stąd też już prawie rok pracuję w marce odzieżowej, gdzie mam możliwość pracować z projektantami przy tworzeniu nowych kolekcji. Jednym z celów, które będę chciała zrealizować to otworzenie własnej marki modowej oraz stworzenie kolekcji ubrań. Kolejnym moim konikiem jest projektowanie wnętrz, dlatego też jestem szczęśliwa, gdyż aktualnie mogę właśnie aranżować własny dom. Kocham podróże! Czas wolny kocham spędzać aktywnie razem z moim pieskiem-Chmurką, Samojedem. Uwielbiam czytać książki i grać w gry planszowe. Moje motto: „ Idź do przodu i nigdy się nie poddawaj”

Grałam również na gitarze. W wieku 10 miesięcy rodzice zabrali mnie w pierwszą daleką podróż do Egiptu i co roku wzbudzali we mnie fascynacje do podróży. Do dnia dzisiejszego zwiedziłam - Egipt, Turcję, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpanię, Francję, Niemcy, Chorwację, Węgry, Czechy, Grecję, Włochy, Słowację, Serbię. To właśnie w jednym z tych krajów spróbowałam czegoś bardziej ekstremalnego - nauczyłam się serfować na falach oceanu.