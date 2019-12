ENEMEF: Maraton Gwiezdnych Wojen z premierą najnowszej części "Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie" w Multikinie 20 grudnia

W piątek 20 grudnia w Multikinie fani sagi Gwiezdne Wojny będą mogli przenieść się w świat swoich ulubionych bohaterów. Dołącz do fanów i przenieś się na całą noc do odległej galaktyki, by przeżyć niezwykłe, emocjonujące, kosmiczne przygody u boku wspaniałych bohaterów, których pokochał cały świat. Niech moc będzie z Tobą!

ENEMEF: MARATON GWIEZDNYCH WOJEN Z PREMIERĄ 20.12.2019. Repertuar, godzina 22:

- GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE MOCY,

- GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI JEDI

- GWIEZDNE WOJNY: SKYWALKER. ODRODZENIE - premierowo! Bilety w cenie od 30 do 39 zł są już do nabycia w kasach kina oraz na www.multikino.pl. Aby otrzymać specjalny KOD ZNIŻKOWY i kupić bilety o 5 zł taniej każdy, wystarczy zarejestrować się na https://enemef.pl/rejestracja - kod zniżkowy można wykorzystać online oraz w kasie kina aż do momentu rozpoczęcia maratonu. Więcej informacji GDAŃSK ENEMEF Dołącz do wydarzenia na Facebooku:

https://idz.do/AoCYTP