Fenomen Falowca. Gdański budynek bohaterem wystawy Gdańskiej Galerii Miejskiej Maja Czech

Falowiec to jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów w Gdańsku. Choć nie jest być może arcydziełem architektury pod względem estetycznym, to nie można odmówić mu niezwykle istotnej roli jaką do dziś odgrywa dla mieszkańców Trójmiasta. O "Fenomenie Falowca" więcej dowiemy się w Gdańskiej Galerii Miejskiej już wkrótce.