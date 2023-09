Festiwal Kultury Żydowskiej ZBLIŻENIA. Wyjątkowe koncerty zupełnie za darmo! OPRAC.: Maja Czech

"Festiwal ZBLIŻENIA to celebracja kultury, sztuki, współpracy, wsparcia i fenomenalnej artystycznej przygody". To już 11. edycja tego wyjątkowego festiwalu. Do 10 września potrwają spektakle, koncerty, warsztaty i wykłady. Wszystko całkowicie za darmo! Warto skorzystać.