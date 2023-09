"Fin del mundo?", czyli surrealistyczny obraz świata w nowym filmie Piotra Dumały. Rozmowa z Aleksandrą Popławską

Aleksandra Popławska o "Fin del mundo?"

Waldi i jego trzy siostry mieszkają w starej willi pod miastem, a w piwnicy ich stuletni rodzice, którzy kilka lat temu umarli. Cała rodzinka cieszy się wspólnymi śniadaniami i domowym ciepłem, dopóki Waldi nie odkrywa w sobie nadprzyrodzonych mocy. Wtedy niespodziewani goście wciągają rodzinę w ściśle tajny plan, zmuszając zmarłych rodziców do uruchomienia swoich znajomości w zaświatach.

To opis najnowszego filmu Piotra Dumały, który jest twórcą bezkompromisowym, kreatywnym i ambitnym. Doskonale widać to na ekranie, gdy widz przygląda się historii ekscentrycznej rodzinki, do której należą również zmarli przed kilkoma laty rodzice.

Produkcja jest pełna nieoczywistych zwrotów, surrealistycznych motywów, a pod koniec nawet elementów filmu akcji.

"Fin del mundo?" był ostatnim pokazem prasowym pierwszego dnia Festiwalu Filmowego w Gdyni 2023. O tym wyjątkowym projekcie rozmawialiśmy z odtwórczynią jednej z głównych ról - Aleksandrą Popławską.