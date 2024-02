Fotoradary na Pomorzu. Przyłapią, gdy jedziesz za szybko albo przejedziesz na czerwonym świetle

Zdania kierowców na temat fotoradarów są podzielone.

- Mam mieszane uczucia - mówi Karol, kierowca z Kościerzyny. - Z jednej strony rozumiem, że są one wprowadzane w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach i zniechęcania kierowców do łamania przepisów. Z drugiej jednak mam wrażenie, że czasami stają się one bardziej narzędziem do generowania dochodów. Są ustawiane w miejscach, w których kierowcy naturalnie są skłonni przyspieszyć