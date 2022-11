Gala TOP 100 Pomorza. Nagrody dla najlepszych i największych firm w regionie rozdane

Każde wydanie rankingu to wyjątkowe wydarzenie dla pomorskiego środowiska gospodarczego. Tak jak w ubiegłym roku odnotowaliśmy i pokazaliśmy nie tylko wyniki finansowe. Przedstawiliśmy również analizy sytuacji firm w regionie, lokalnej gospodarki, perspektywy na najbliższe lata.

- Od wielu lat „Dziennik Bałtycki” tworzy jedyną, niepowtarzalną publikację, swoistą mapę gospodarki Pomorza - podkreślał Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”. - Serdecznie zapraszam państwa do tego znakomitego źródła białego wywiadu, pełne wydanie rankingu ukaże się w najbliższy wtorek wraz z „Dziennikiem Bałtyckim”. Jeżeli spojrzymy na dane pomorskich firm to niewątpliwie mamy powody do radości. Przychody setki największych firm na Pomorzu osiągnęły niemal 150 miliardów złotych. Nasz region na sam eksport produkuje wartości rzędu 25 miliardów złotych, a jest to kwota, która rośnie cały czas. Pomorskie firmy produkują coraz większe zyski, dzięki lepszej organizacji i wykorzystywaniu zasobów własnych - mówił.