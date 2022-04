Gdańsk: Dziura wstydu pod kontrolą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Czy Sąd Okręgowy w Gdańsku zakończy spór Gminy i inwestora?

Aktualizacja, godzina 12:40

Co dalej z tymczasową zabudową, która wzniesiona została w Brzeźnie przy ul. Zdrojowej?

Jak informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, do 29 kwietnia 2022 roku inwestor nie złożył wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków dotyczących działki nr 84 i 86/1, obręb 0034.

Jak przyznaje Jan Tusk, kierownik wydziału ds. Zabytków Nieruchomych Śródmieścia Gdańska z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim", Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przewiduje w ciągu najbliższego czasu kontrolę zabytku i wydania decyzji nakazowych.

- Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku wpłynęło w dniu 19 czerwca 2020 roku podanie z dnia 18 czerwca 2020 roku, uzupełnione pismem w dniu 3 lipca 2020 roku o wydanie uzgodnienia tymczasowego zagospodarowania terenu na działce nr 84 i 86/1, obręb 0034 przy ul. Zdrojowej w Gdańsku - informuje "Dziennik Bałtycki" Jan Tusk z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.