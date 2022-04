Gdańsk. Jak obecnie wyglądają dawne rejony Polmozbytu i zajezdnia autobusowa przy al. gen. Józefa Hallera w Gdańsku? Kamil Kusier

Po Polmozbycie w Gdańsku nie ma już śladu. Działki znajdujące się przy al. Generała Józefa Hallera zastąpiło osiedle mieszkaniowe. Ich sąsiadem nadal jednak jest zajezdnia autobusowa, z której korzysta miejska spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. To, zdaje się, ostatnie momenty bazy gdańskich autobusów. W 2018 roku za niemal 18 milionów złotych spółka kupiła nową działkę o powierzchni 5 ha w rejonie ulic Warszawskiej, Jabłoniowej i Armii Krajowej. Co jednak z istniejącą zajezdnią? Ta prawdopodobnie trafi w prywatne ręce, choć mieszkańcy Gdańska widzieliby to miejsce, jako publiczne dostępne. Jak obecnie wygląda zajezdnia autobusowa we Wrzeszczu Dolnym? Zobacz zdjęcia z drona autorstwa Przemysława Świderskiego!