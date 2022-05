Gdańsk: Kolejny proces Nergala, tym razem wyjątkowo przewlekły. Zarzucana obraza uczuć religijnych miała nastąpić już ponad 5 lat temu

Czworo pokrzywdzonych zeznawało we wtorek 17 maja w procesie Adama „Nergala” Darskiego, który toczy się przed sądem rejonowym Gdańsk-Południe. Wszyscy składali zeznania w trybie wideokonferencji. Dwadzieścioro osób, które uznały, że ich uczucia religijne zostały obrażone przez lidera grupy Behemoth pochodzi z całej Polski. Chodzi m. in. o zdjęcie opublikowane przez Darskiego na jego profilu w serwisie społecznościowym. Przedstawia ono figurki Jezusa ukrzyżowanego i w momencie wniebowstąpienia, przytwierdzone do dwóch rzeźb penisów. „Czy świętujecie już?” – napisał po angielsku lider trójmiejskiego zespołu znanego głównie za granicą. Tak opisaną grafikę opublikował w wigilię… 2016 roku.