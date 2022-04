Gdańsk: kompost produkowany przez Zakład Utylizacyjny z odpadów BIO trafi do mieszkańców Gdańska OPRAC.: Kamil Kusier

Czarne złoto dla ogrodników, czyli tzw. kompost produkowany przez Zakład Utylizacyjny z odpadów BIO trafi do mieszkańców Gdańska. Tomasz Bolt | Polska Press Zobacz galerię (6 zdjęć)

Czarne złoto dla ogrodników, czyli tzw. kompost produkowany przez Zakład Utylizacyjny z odpadów BIO trafi do mieszkańców Gdańska. Od poniedziałku, 11 kwietnia 2022 roku wszyscy chętni mogą skorzystać z oferty przygotowanej przez ZU, cena kompostu wynosi symboliczną złotówkę za tonę produktu. Promocja na polepszacz gleby z dowozem, jak informuje Zakład Utylizacyjny, potrwa do 22 kwietnia 2022 roku, a niższa cena będzie obowiązywać od 9 do 31 maja lub do wyczerpania zapasów.