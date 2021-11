Gdańsk. Na Przymorzu oddano do użytku schody. Problem polega na tym, że prace jeszcze nie zostały zakończone Kamil Kusier

Pod ul. Chłopską w Gdańsku, na wysokości ul. Krzywoustego, trwają prace związane z utrzymaniem obiektów inżynierskich. Jak alarmują mieszkańcy Gdańska, schody prowadzące do przejścia zostały już oddane do użytku, a pozostałe elementy przejścia - np. poręcze - pozostały w niezmienionej formie. Przeszkadza to w swobodnym korzystaniu z niego.