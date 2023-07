Gdańsk największym miastem w Polsce! Tuż za nim jest Warszawa, a na trzecim miejscu Gdynia!

Już nie Warszawa, a Gdańsk jest największym miastem w Polsce pod względem powierzchni.

Głowny Urząd Statystyczny poinformował (GUS) , że w porównaniu do roku poprzedniego powierzchnia Polski zwiększyła się o 121 106 ha – z 31 272 030 ha do 31 393 136 h. Wartość ta stanowi saldo przyrostu obserwowanego w woj. pomorskim (+121 109 ha) oraz spadku na poziomie 3 ha w woj. zachodniopomorskim.

Dlaczego taka zmiana?

Wody do nowej granicy przejęły samorządy leżące w Zatoce Gdańskiej. Do tej pory granice Gdańska kończyły się na linii brzegowej, a teraz ta granica została przedłużona i rozciąga się aż do linii podstawowej morza terytorialnego.