Gdańsk: Nowe, większe rondo u zbiegu ulic Jabłoniowej, Leszczynowej i Turzycowej gotowe. Przemiana newralgicznego punktu Jasienia

Prace nad przebudową ronda na Jasieniu dobiegły końca

Już od początku czerwca rondo przy ulicach Jabłoniowej, Leszczynowej i Turzycowej było przejezdne, ale dopiero w połowie lipca zakończyły się wszystkie prace drogowe, dzięki pracom wykonanym i sfinansowanym przez prywatnego inwestora w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych, tzw. „szesnastki”.

Jednym z kluczowych punktów modernizacji było powiększenie samego ronda. Poprzednie, niewielkie rozmiary skrzyżowania sprawiały, że natężenie ruchu generowało pewne utrudnienia i kłopoty dla kierowców. Teraz pojemność ronda została zwiększona, a w jego centralnej części wybudowano wyniesioną wyspę. Co ważne, ta wyspa została specjalnie przystosowana do przejazdu autobusów komunikacji miejskiej, co pozytywnie wpłynęło na płynność ruchu i czas podróży mieszkańców korzystających z miejskich autobusów

Jednak to nie wszystko, co przyniosło remontowane rondo - nowe „kocie oczka”, czyli odblaskowe elementy wokół wyspy centralnej, znacznie poprawiły widoczność skrzyżowania po zmroku.