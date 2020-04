Gdańsk: Nowy punkt pobrań drve thru. Invicta uruchomiła stanowisko do wykonywania wymazów w ramach odpłatnych badań na obecność koronawirusa

Gdańsk: Nowy punkt pobrań drive thru. Zrobisz test na obecność koronawirusa

W czwartek, 30 kwietnia wystartował drugi w Gdańsku, a trzeci w Trójmieście punkt pobierania wymazów o charakterze drive thru. Jest to jednocześnie pierwsza komercyjna inicjatywa, która umożliwia, bez wychodzenia z samochodu, pobranie materiału do analizy pod kątem obecności koronawirusa.