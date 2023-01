Gdańsk. Poseł Kacper Płażyński zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Aleksandrę Dulkiewicz

W lipcu tego samego roku zarządzeniem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz pomieszczenia zostały przekazane Gdańskiej Galerii Miejskiej, jednej z instytucji kulturalnych miasta. Galeria, według dokumentu, miała prawo podnająć pomieszczenia, organizując konkurs ofert. W listopadzie 2022 otwarta tam została księgarnia „Tajne Komplety”.

- Wedle naszych najlepszych informacji to przedsięwzięcie znajomego znajomych pani prezydent Dulkiewicz i pana pełnomocnika odpowiedzialnego za program „Gdańsk miasto literatury”, moim zdaniem – Gdańsk miastem znajomości – co widać po tym przykładzie – mówił podczas konferencji zorganizowanej pod budynkiem poseł Kacper Płażyński. - Wydaje się, że lokal ten dostała firma znajomych, do tego bez przetargu. Konkursu ofert nie było, a co się wydarzyło po tym, jak ten lokal dostał „znajomy królika” za śmiesznie niską cenę – 1950 zł za 70 m. kw. miesięcznie? Stało się to, że 30 grudnia prezydent Dulkiewicz zmieniła wydane w lipcu zarządzenie, usuwając z niego informacje, że potrzebne jest przeprowadzenie konkursu ofert.