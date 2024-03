Gdańsk razem z całym światem w Dniu Chorób Rzadkich

Co roku, na ostatni dzień lutego przypada Światowy Dzień Chorób Rzadkich - #RareDiseaseDay. Na znak solidarności Gdańska z osobami i rodzinami dotkniętymi chorobami rzadkimi, 29 lutego na zielono, błękitno i różowo zostaną podświetlone fontanna Neptuna, Polsat Plus Arena Gdańsk, Hala Olivia i budynki Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Akcja ma na celu szerzenie wiedzy o rzadkich chorobach oraz ich wpływie na życie pacjentów i ich bliskich.

Światowy Dzień Chorób Rzadkich

Data, kiedy przypada Światowy Dzień Chorób Rzadkich, nie została wybrana przypadkowo. Co cztery lata luty ma 29 dni. Ostatni dzień lutego jest więc najrzadziej występującym dniem roku. W tym dniu o chorobach rzadkich przypomina nie tylko Polska, lecz cały świat. 29 lutego kolorami symbolizującymi choroby rzadkie - czyli różowym, zielonym i błękitnym – rozbłysną w Gdańsku rozbłysną: Fontanna Neptuna

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27

Budynek Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (w godz. 18.00 – 21.00)

Hala Olivia (w godz. 18.00 – 22.00)

Polsat Plus Arena Gdańsk (w godz. 18.00 – 21.00).

Rozświetlenie budynków to część ogólnoświatowej kampanii społecznej Światowego Łańcucha Światła (Global Chain of Lights) z okazji Dnia Chorób Rzadkich. W Polsce do kampanii społecznej dołączyły także m.in. Bartoszyce, Bytów,, Gdynia, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław i inne miasta. Oświetlaniu budynków towarzyszyć będzie szereg innych wydarzeń w Polsce, Europie i na całym świecie.

Spot informacyjny nt. chorób rzadkich wyświetlany będzie w Gdańskich Autobusach i Tramwajach zarządzanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Polsat Plus Arena Gdańsk po raz kolejny dołącza do akcji mającej na celu zwrócenie uwagi i zwiększenie świadomości na kwestię chorób rzadkich. Nowością będzie możliwość podziwiania iluminacji przez mieszkańców Gdańska – stadion podświetlony w barwach #RDD będzie można oglądać w czwartek, 29.02 w godzinach 18.00-21.00, prosto z tarasu Polsat Plus Areny Club (wejście schodami od strony toru gokartowego, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, parkingi P3, P1). Organizatorzy zachęcają do odwiedzenia stadionu w ostatni dzień lutego w geście solidarności z osobami żyjącymi z chorobami rzadkimi. Zdjęcia i filmy z Bursztynowej Areny, mieniącej się w kolorach zielonym, różowym i niebieskim, dołączą do przepięknej galerii, tworzonej tego dnia przez ludzi na całym świecie.

Studencka Konferencja Chorób Rzadkich

W Gdańsku, w Światowy Dzień Chorób Rzadkich na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku będzie miała miejsce także I Studencka Konferencja Chorób Rzadkich, która odbędzie się 29 lutego 2024 r. w godz. 13.00-15.00 w audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa w budynku CMI. W planie spotkania znajdują się wykłady eksperckie oraz prezentacje prac przygotowanych przez studentów z kół naukowych działających w naszej Uczelni.

Coroczna akcja realizowana jest po to, aby podnieść świadomość społeczną i zwrócić uwagę na problemy, z jakimi borykają się osoby żyjące z chorobami rzadkimi. O chorobie rzadkiej mówi się wówczas, jeśli dotyka ona 1 osobę na 2000. Są również choroby ultrarzadkie, które mogą dotyczyć tylko kilku osób na całym świecie. Do tej pory lekarze rozpoznali i opisali ponad 6 tysięcy takich chorób, ale regularnie opisują kolejne. Paradoksalnie, chociaż mówimy o czymś, co jest rzadkie – w rzeczywistości ten problem dotyczy ogromnej grupy osób – około 3 milionów obywateli Polski i aż ponad 300 milionów ludzie na świecie. Sumarycznie, liczba wszystkich osób żyjących z chorobą rzadką odpowiada populacji trzeciego co do wielkości kraju na świecie.

Warto zaznaczyć, że 70% chorób rzadkich uwarunkowanych genetycznie objawia się w dzieciństwie. Problemy pojawiają się już na samym początku – przy diagnozie. Postawienie prawidłowej diagnozy wymaga specjalistycznej wiedzy, a specjalistów w tej dziedzinie jest niewielu. Gdyby każdej ze znanych chorób rzadkich poświęcić tylko pół strony w podręczniku akademickim dla studentów medycyny, to podręcznik taki miałby aż 3 tysiące stron! W Polsce tylko około 10% pacjentów poznało diagnozę. 3 do 5% może korzystać z terapii lekowych, które bywają bardzo drogie. Na pozostałe choroby leków nie ma, jednak szybka diagnoza i kompleksowe wsparcie medyczne, terapeutyczne i psychologiczne są kluczowe dla zdrowia i życia pacjenta. Wiele problemów pacjentów i ich rodzin mógłby rozwiązać szeroki i powszechny dostęp do badań genetycznych, objęcie chorych kompleksową opieką oraz wdrożenie kolejnych zadań zawartych w Narodowym Planie Chorób Rzadkich, a które są bardzo oczekiwane zarówno przez pacjentów, jak i specjalistów zajmujących się chorobami rzadkimi.

