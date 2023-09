Gdańsk. Sąd Apelacyjny w Gdańsku skrócił karę dla sprawców porwania trójmiejskiego biznesmena

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał prawomocny wyrok w sprawie porwania biznesmena Marka G., do którego doszło w czerwcu 2016 roku.

Jak podała PAP przedstawicielka Sądu Apelacyjnego Anna Kanabaj–Michniewicz, sąd dokonał zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzuconego Adamowi P. i Dariuszowi B. Zamiast wzięcie zakładnika i nieudzielenia pomocy, zamienił na bezprawne pozbawienie wolności i nieudzielenie pomocy. Za ten czyn wymierzył oskarżonym Adamowi P. - karę 3 lat więzienia, oskarżonemu Dariuszowi B. - karę 4 lat więzienia. Drugi z oskarżonych dokonał przestępstwa w warunkach recydywy.

- Sąd Apelacyjny uznał zasadność zarzutów podniesionych w apelacjach obrońców w zakresie oceny dowodów. Zgromadzone w sprawie dowody nie przemawiały za tym, że doszło do wzięcia zakładnika w celu zmuszenia go do określonego zachowania się. Dowody pozwalają jedynie na ustalenie, że doszło do bezprawnego pozbawienia wolności Marka G. Stąd konieczność zmiany kwalifikacji prawnej czynu, a co za tym idzie - korekty orzeczenia o wymiarze kary - przekazała PAP Kanabaj-Michniewicz.