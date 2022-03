Gdańska firma LPP zapowiedziała wycofanie się z rynku rosyjskiego. Po 3 tygodniach od komunikatu niektóre jej sklepy nadal tam działają

Spółka LPP poinformowała o zawieszeniu działalności operacyjnej w Rosji 4 marca w komunikacie dla udziałowców. Stało się to już po tym, jak analogiczne kroki podjęły takie sieci jak H&M, czy Ikea. Po komunikatach znanych światowych marek klienci tamtejszych centrów handlowych widzieli po prostu zamknięte drzwi do ich sklepów. Firmy jasno deklarowały też w takich informacjach terminy, po których przestaną one działać. Tymczasem LPP zapowiedziało, że „działania będą wdrażane sukcesywnie, przy uwzględnieniu ograniczeń operacyjnych”. To ugasiło negatywne komentarze, które zaczęły się pojawiać na profilach spółki w mediach społecznościowych. Jednak po 3 tygodniach sklepy nadal są otwarte.