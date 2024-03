Liczba mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii wzrosła do ponad 1,4 mln. Ich moc zainstalowana przekroczyła 11,3 GW

Do sieci elektroenergetycznych w Polsce przyłączonych było 1 403 875 mikroinstalacji w 2023 r.

- Od lat obserwujemy dynamiczny rozwój rynku prosumenckich instalacji odnawialnych źródeł energii, których liczba w 2023 r. sięgnęła 1,4 mln. Dynamika ich rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, zarówno liczby, jak i mocy mikroinstalacji OZE, potwierdza konieczność zwiększenia inwestycji w infrastrukturę sieciową. A sieci dystrybucyjne to jeden z najważniejszych obszarów działań podejmowanych przez Urząd Regulacji Energetyki – podkreśla Prezes URE, Rafał Gawin.

Z raportu, stworzonego na koniec 2023 r. do sieci elektroenergetycznych w Polsce przyłączonych było 1 403 875 mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną, a ich łączna moc zainstalowania wynosiła blisko 11,3 GW. Blisko 98 proc. instalacji było używanych przez prosumentów, którzy eksploatowali 1 386 792 mikroinstalacji.

Ponad 99,9 proc. mikroinstalacji OZE w naszym kraju wykorzystywało energię promieniowania słonecznego. Instalacje tego rodzaju odpowiadają także za zdecydowaną większość - 99,8 proc. i 11,3 GW, mocy zainstalowanej mikroinstalacji.

W 2023 r. mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii wprowadziły do sieci dystrybucyjnych ponad 7,3 TWh energii elektrycznej, a wyprodukowana energia niemal w całości pochodziła z promieniowania słonecznego (99,7 proc.). Blisko 98 proc.(7,1 TWh) wprowadzonej do sieci energii pochodziło z instalacji użytkowanych przez prosumentów.

W porównaniu do poprzednich lat, w 2023 roku odnotowana nieznaczny spadek udziału prosumentów w ogólnej ilości energii wprowadzonej do sieci przez wszystkich wytwórców w mikroinstalacjach. W poprzednich latach udział ten stopniowo wzrastał, w 2022 r. osiągnął 98,1 proc, a w 2023 spadł do poziomu 97,7 proc.