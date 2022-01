Gdański Orszak Trzech Króli powrócił po rocznej przerwie. W Sopocie i Gdyni w tym roku bez przemarszu

Tradycja organizowania Orszaków Trzech Króli sięga już kilkunastu lat. W święto Objawienia Pańskiego przemarsze, upamiętniające wizytę Kacpra, Melchiora i Baltazara w stajence, odbywają się na terenie całego kraju. W 2019 r. święto to obchodzono w ten sposób w aż 752 miejscowościach. W tym roku Orszak odbył się w 668 z nich, a także za granicą, w tym m.in. w Anglii, Austrii, Francji, na Ukrainie, a także w Afryce, w Zambii, w Sierra Leone, w Kongo, w Kamerunie czy w Rwandzie.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi w 2022 r. w Gdańsku nieznacznie zmieniono się formuła całego wydarzenia. Całą trasę Orszak przeszedł płynnie, bez zatrzymywania. Niestety zabrakło również urokliwej szopki z żywymi zwierzętami.

Jak to bywało do tej pory - na czele Orszaku, prowadzeni przez gwiazdę i poprzedzeni przez werblistów, dziecięce grupy rycerzy i dam dworu, a także dworzan z darami - przeszli Trzej Mędrcy ze Wschodu. To właśnie tam, Herod poprzez prośby i groźby usiłował zawrócić pielgrzymów z właściwej drogi. Ten sam cel miały diabły, które również stanęły na drodze uczestników przemarszu.