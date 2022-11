Gdański sen o Warszawie. Czyli o mediach społecznościowych z przymrużeniem oka

"Mam tak samo, jak ty, miasto moje a w nim". Czyli o mediach społecznościowych słów kilka

"Sen o Warszawie" to bez wątpienia jeden z najbardziej charakterystycznych i znanych utworów Czesława Niemena. Co więcej, od 12 marca 2004 roku piosenka ta stała się oficjalnym hymnem Legii Warszawa, której kibice podczas każdego domowego meczu odśpiewują tekst Marka Gaszyńskiego na trybunach Stadionu Wojska Polskiego.

Te nawiązania bezpośrednio do stolicy, sam tytuł, tekst i jego symbolika nie przeszkodziły jednak temu, aby użyć go w kontekście opisania panoramy Gdańska. Niby szczegół, to jednak zwracający uwagę.