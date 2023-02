Gdańskie ASP po raz piąty dla Ukrainy. Aukcja charytatywna ze wsparciem Instytutu Kultury Miejskiej

ASP organizuje 5. aukcję charytatywną

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku wraz z Instytutem Kultury Miejskiej zorganizuje piątą już aukcję charytatywną na rzecz wsparcia Ukrainy. Wydarzenie odbędzie się 24 lutego o godzinie 18:00 w Sieni IKM przy wsparciu Samorządu Studenckiego ASP. Licytację poprowadzi dr Filip Ignatowicz, a przedmiotem aukcji będą prace artystów dydaktyków, studentów, absolwentów oraz przyjaciół Akademii.

ZOBACZ TAKŻE: Ośrodek kultury w Miastku nie płacił ZAiKS-u przez pięć lat! Kara finansowa jest... niemała

To kontynuacja cyklu zapoczątkowanego przez ASP jeszcze w 2022 roku. Akademia zainicjowała go w celu długoterminowego wsparcia Ukrainy. Dotychczas można było uczestniczyć w czterech aukcjach, które miały miejsce w Wielkiej Zbrojowni w marcu, kwietniu oraz maju. ASP reaktywuje to wydarzenie i tym razem będzie miało także wsparcie Instytutu Kultury Miejskiej. Piąta edycja zostanie przeprowadzona tym razem poza murami Akademii.

Cały dochód z organizowanej aukcji będzie przekazany do wyboru dla Fundacji Savchenko lub Polskiej Akcji Humanitarnej