Gdańskie lotnisko blisko rekordu pasażerów. "Jesteśmy w sytuacji pełnego odbicia rynku lotniczego po pandemii"

Gdańskie lotnisko mierzy w rekord

Minęło sześć bardzo dobrych miesięcy dla Portu Lotniczego Gdańsk. W trakcie pierwszej połowy 2023 roku z usług lotniska skorzystało przeszło 2,6 mln pasażerów. To prawie 7 proc. więcej aniżeli w rekordowym 2019 roku. To oznacza, że jest duże prawdopodobieństwo, iż uda się ten wynik pobić. Przypomnijmy, że w 2019 roku z usług gdańskiego lotniska skorzystało 5,4 mln pasażerów. Pozytywną wiadomością jest też fakt, że obecny rezultat został osiągnięty z mniejszą liczbą samolotów - wskazuje to na lepszą efektywność lotniska.

2,6 mln pasażerów to ponad 22 tys. operacji lotniczych od początku stycznia 2023 roku. To mniej niż w 2019 roku o 2 proc., ale lepiej o 15 proc. niż w ubiegłym. Najwięcej lotów zrealizowały dwie linie lotnicze: Ryanair (40,9 proc.) oraz Wizz Air (40,6 proc.). To zdecydowana większość wszystkich połączeń, a przypomnijmy, że do Gdańska latało w sumie 9 przewoźników.