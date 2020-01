Gdańszczanie wspominają Pawła Adamowicza przy pamiątkowej tablicy. Odsłonięto ją w rocznicę zabójstwa prezydenta Gdańska [zdjęcia]

- Ta tablica upamiętnia pozbawioną sensu i wyjątkowo okrutną śmierć Pawła Adamowicza, prezydenta miasta Gdańska, mojego ukochanego męża, wspaniałego ojca naszych córek, prezydenta Gdańska: miasta wolności, solidarności i odwagi - mówiła w trakcie uroczystości odsłonięcia tablicy żona prezydenta Gdańska, Magdalena Adamowicz. - Ta tablica upamiętnia moment, w którym zło zatriumfowało. Moment, w którym zgasły światła, zapadła cisza i przerażenie. Moment, w którym jeden nóż miał zabić całe dobro tamtego dnia, cudownego, radosnego dnia. Moment, w którym my wszyscy przestraszyliśmy się zła.

We wtorek, czyli dzień po jej odsłonięciu, wielu gdańszczan zatrzymywało się na Targu Węglowym, by ją zobaczyć i przeczytać inskrypcję. Znalazły się tam m.in. słowa Pawła Adamowicza, które wypowiedział podczas ubiegłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: "Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdański jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam!"