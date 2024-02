Gdyńskie Centrum Filmowe - repertuar, wydarzenia 2024. Końcówka lutego i marzec zapowiadają się ciekawie

21.02 – TWARZĄ W TWARZ Z KINEM EUROPEJSKIM. Dzień Skandynawski

„Twarzą w Twarz z Kinem Europejskim / Face to Face with European Cinema” to ogólnoeuropejski projekt skierowany do dzieci i młodzieży, prezentujący KINO (projekcja filmu) oraz KULTURĘ (muzyka, sztuka, gastronomia, charakterystyczne symbole, język) wybranych, europejskich miast.

Za nami już Dzień Francuski, Dzień Włoski i Dzień Niemiecki. 21 lutego będziemy świętować Dzień Skandynawski.