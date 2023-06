Gdzie Polacy chcą wyjeżdżać na wakacje? Jakie linie lotnicze wybierają?

- Sporą popularnością wśród Polaków cieszą się wyjazdy do Bułgarii, Egiptu, Grecji, Hiszpanii i Turcji. Znajduje to odbicie w wypowiedziach Internautów - od 3 miesięcy liczba zarówno wzmianek, jak i polubień oraz komentarzy do artykułów i postów w social mediach na temat tych krajów systematycznie rośnie. Do najpopularniejszych wzmianek na ich temat, zarówno pod względem liczby komentarzy, jak i zasięgu wyświetleń, należą artykuły na portalach internetowych porównujące ceny wyjazdów wakacyjnych na terenie Polski oraz zagranicznych - na korzyść tych drugich. Największym zainteresowaniem cieszy się Grecja, a wypowiedzi na jej temat w ciągu ostatnich 30 dni osiągnęły 11 mln wyświetleń - informuje SentiOne.