Generał Zakonu Kaznodziejskiego o. Gerard Timmoner III z wizytą w klasztorze dominikanów

- To dość rzadka okazja, aby taki mniejszy klasztor, jakim jest klasztor gdański, odwiedzał generał. Zwykle podczas wizytacji prowincji generał wysyła do takich mniejszych miejsc swoich socjuszy, żeby rozmawiali z braćmi. Nie podróżuje aż tak intensywnie. W Polsce mamy 22 klasztory, dodatkowo dochodzą te, które są za granicą – wyjaśnił w rozmowie z PAP przeor gdańskiego klasztoru oo. dominikanów o. Michał Osek.

Od 2007 do 2012 roku pracował jako prorektor ds. religijnych i rektor Uniwersytetu św. Tomasza w Manilii, do czasu, gdy został wybrany na prowincjała Prowincji Filipin. Na największym katolickim uniwersytecie w Azji prowadził zajęcia m.in. z teologii międzykulturowej oraz sakramentologii szczegółowej (o sakramencie pokuty i pojednania oraz kapłaństwa). W 2014 roku papież Franciszek powołał go do Międzynarodowej Komisji Teologicznej przy Kongregacji Nauki Wiary. Po zakończeniu kadencji na początku 2017 roku generał Zakonu, Bruno Cadoré powierzył mu funkcję socjusza ds. Azji i Pacyfiku, którą sprawował do dnia wyboru na generała zakonu dnia 13 lipca 2019 roku.