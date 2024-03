Generał Zaruski zaprasza na pokład uczniów szkół średnich oraz studentów z całej Polski

Generał Zaruski zaprasza na rejs

Podczas niemal dwóch tygodni żeglowania uczestnicy odwiedzą m.in. liczne skandynawskie porty, w tym Turku, mieście-gospodarzu światowej sławy regat “The Tall Ships Races”. Organizowana już po raz dziewiąty „Gdańska Szkoła pod Żaglami” to rejs tradycyjnym, historycznym żaglowcem. Jego program obfituje w atrakcje turystyczne, które oferuje Skandynawia. Nie zabraknie również ciekawego i rozwijającego programu edukacyjnego, nawiązującego do najlepszych tradycji polskich szkół pod żaglami oraz głośnych wypraw „Generała Zaruskiego”, zapisanych w historii polskiego jachtingu (tj. Narvik, Spitsbergen).

Gdańska Szkoła pod Żaglami zabierze młodzież z portu w Gdańsku w 13-dniowy rejs do urokliwych turystycznie i przyrodniczo zakątków północy i jeszcze dalej na wschód, a cała wyprawa zakończy się w Turku, mieście-gospodarzu światowej sławy regat “The Tall Ships Races”. W rejsie weźmie udział 20 szczęśliwców, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji o charakterze konkursu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie żaglowca. Zgłoszenia wraz z listem motywacyjnym o objętości do jednej strony A4 należy dokonać do 14 kwietnia.