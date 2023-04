Getto żydowskie w Gdańsku doczeka się upamiętnienia. Jest wstępna lokalizacja

Gdańsk. Getto doczeka się upamiętnienia

Informację jako pierwsze podało Radio ZET. Z niej miałoby wynikać, że miasto po prawie 80 latach upamiętni w końcu żydowskie getto, które było w Gdańsku podczas II wojny światowej. Mieściło się ono w jednym budynku - w spichlerzu Czerwona Mysz na Wyspie Spichrzów. To tam właśnie żyli Żydzi w okupowanym Gdańsku.

Rozmowy z gminą żydowską wciąż trwają w tym zakresie i wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku uda się postawić pomnik upamiętniający to miejsce.

Getto w Gdańsku to sprawa zapomniana, o której przypominano ostatnio na łamach The Times of Israel. Tam o upamiętnienie tego miejsca upominał się gdański artysta, Grzegorz Kwiatkowski, którego dziadek był więźniem obozu Stutthof.