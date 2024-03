Niszczeje piękny (kiedyś) gdański zabytek. Może syndyk sprzeda go w tym roku

W budynku przed wojną był zakład dla ociemniałych

Zabytek przez wiele lat był domem asystenta

Obiekt przy ul. Do Studzienki 67 przekazano w 1957 r. ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku. Przystosowany został do funkcji domu asystenta. W 2017 r. sprzedano go firmie deweloperskiej (budynek był pusty). Planowano tu urządzić prywatne akademiki. W maju 2018 r. doszło do pożaru, w wyniku którego spłonął dach i poddasze. Obiekt nie został zabezpieczony, odbudowany. I tak jest do dziś.