Groził żonie granatem. Konieczna była ewakuacja mieszkańców kamienicy w Gdańsku Górkach Zachodnich. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia

- W środę po godz. 20 policjanci z gdańskiej komendy miejskiej odebrali zgłoszenie o tym, że w jednej z kamienic w dzielnicy Górki Zachodnie ma przebywać mężczyzna, który grozi domownikom zdetonowaniem granatu. Policjanci pojechali na miejsce i natychmiast podjęli działanie – informuje asp. Karina Kamińska, rzecznik gdańskiej policji.

Funkcjonariuszom udało się wywabić 45-latka z mieszkania i obezwładnić go.

Mężczyzna zapewniał, że nie ma przy sobie granatu, jednak mundurowi, podczas sprawdzania zatrzymanego, znaleźli ukryty w wewnętrznej kieszeni jego kurtki granat ręczny – mówi asp. Kamińska.

Do czasu zakończenia interwencji oraz na czas pracy policjantów zarządzono ewakuację budynku. Policyjny pirotechnik potwierdził, że zabezpieczony przedmiot to radziecki granat ręczny. Został on przetransportowany w miejsce neutralizacji i zdetonowany.