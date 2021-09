Groźny wypadek na autostradzie A1 w kierunku Gdańska [9.09.2021 r.]. Poszkodowany trafił do szpitala

Jak informuje mł. bryg. Wojciech Wanat, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim, trwają obecnie czynności na miejscu wypadku, na którym pracują jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP z Pruszcza Gdańskiego, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Łęgowa i Pszczółek, a także zespoły ratownictwa medycznego, policja i służby utrzymania autostrady.

- Ok. godziny 6:50 na 8 kilometrze autostrady A1 w miejscowości Ulkowy doszło do wypadku drogowego. Kierowca samochodu dostawczego zasnął w trakcie jazdy, w efekcie czego uderzył w stojący na poboczu pojazd ciężarowy. Kierowca busa z urazami głowy został przewieziony do szpitala - mówi mł. bryg. Wojciech Wanat.