Groźny wypadek na skrzyżowaniu. Wypadek tramwaju i samochodu osobowego

Wypadek na skrzyżowaniu Kartuskiej i Łostowickiej

RUCH TRAMWAJOWY

Linie tramwajowe 10, 12 kursują na zmienionych trasach.

- Linie 10 z Nowego Portu i 12 z Zaspy kursują tylko do Siedlec.

- Linia 10 z Brętowa PKM kursuje do Ujeściska (i z powrotem)

- Linia 12 z Ujeściska do Zaspy kursuje po trasie.

- Linia 168 z Wrzeszcza PKP do Kiełpina Górnego kursuje z pominięciem Siedlec, w kierunku powrotnym przez Adamowicza - Rakoczego - Nowolipie

- Linia 167 z Kiełpina Górnego do Wałów Piastowskich kursuje przez Adamowicza - Rakoczego - Piecewską - Beethovena - Powstańców Warszawskich, z powrotem bez zmian

- Linia 174 z Otomina skrócona do ul. Wilanowskiej

- Linia 227 z Chełmu kierowana jest przez Armii Krajowej - Adamowicza, z powrotem bez zmian.