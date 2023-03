Groźny wypadek na trasie S6! Jedna osoba została zabrana do szpitala. 28.03.2023 r.

Wypadek na S6. Jedna osoba została poszkodowana. 28.03.2023 r.

Tuż przed południem w okolicy węzła Gdańsk Szadółki na trasie S6 w kierunku Łodzi doszło do groźnego wypadku. Informacja o zdarzeniu dotarła do dyżurnego o godz. 11:35 we wtorek 28 marca. Na miejsce natychmiast udały się służby.

- Doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Jedna osoba została zabrana do szpitala - informuje nas dyżurny na stanowisku kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku.

Na miejscu pojawiły się zastępy straży, ratownicy medyczni oraz policja. Mundurowi dokonali oględzin pojazdów i miejsca zdarzenia. W dalszym postępowaniu będą ustalać dokładnie przyczyny całego zdarzenia.

Ruch w miejscu zdarzenia jest utrudniony. Zator w kierunku Łodzi po godz. 12:30 miał kilka kilometrów.

Czekamy na informacje, zdjęcia i wideo![/sc]