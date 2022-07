Groźny wypadek na ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku, 27.07.2022 r. Na przejściu dla pieszych doszło do potrącenia. ZDJĘCIA 27.07.2022 r.

Gdańsk. Groźny wypadek przy Alfa Centrum. Na miejscu pracowały służby. ZDJĘCIA

Groźne zdarzenie z udziałem pieszych miało miejsce ok. godz. 14:00 w środę, 27.07.2022 r. Na przejściu dla pieszych, przy galerii Alfa Centrum, doszło do potrącenia. Jak wynika z relacji świadków, w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich została zabrana do szpitala.

Policjanci dokonali oględzin miejsca zdarzenia, a także samochodu osobowego. W dalszym postępowaniu mundurowi będą wyjaśniać dokładnie okoliczności wypadku.