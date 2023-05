Groźny wypadek w Gdańsku. Motocyklista przewieziony do szpitala. 30.05.2023 r. Jakub Cyrzan

Do groźnego wypadku doszło we wtorek 30 maja w Gdańsku. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Kierujący tym ostatnim został przewieziony do szpitala. Mundurowi ustalili już wstępnie okoliczności zdarzenia.