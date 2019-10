Halloween 2019 w Trojmieście. Gdzie i jak się bawić z dreszczykiem? [Imprezy 31.10 - 3.11. 2019]

GDAŃSK - „Wieczór z dreszczykiem w Zoo” 31 października 2019 r. w godz.18:00 – 21:00 Jeśli są wśród nas miłośnicy wędrówek po zmierzchu, to zapraszamy do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego na „Wieczór z dreszczykiem w Zoo”. Tego wieczoru uczestnicy będą mieli możliwość spacerować alejkami ogrodu w obecności przewodnika opowiadającego drrrrrapieżne historie. Spacer zwieńczony będzie spotkaniem w obiekcie Góralka, na terenie gdańskiego Zoo, gdzie będzie możliwość napicia się ciepłej kawy lub herbaty. Wydarzenie odbędzie się 31.10.2019 r. (czwartek), w godzinach 18:00 – 21:00 (zbiórka przy głównej bramie gdańskiego Zoo, nie później niż o godzinie 17:45). Z uwagi na charakter wydarzenia dopuszczalny minimalny wiek uczestników to 16 lat w towarzystwie osoby dorosłej. Grupa uczestników biorących udział w „Wieczorze z dreszczykiem w Zoo” może liczyć maksymalnie 30 uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są do 29.10.2019 r. (wtorek) do godziny 14:00 na adres mailowy – marketing@zoo.gda.pl. Należy podać imię i nazwisko uczestnika. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Do uczestnictwa w wydarzeniu uprawnia wcześniej zakupiony bilet wstępu