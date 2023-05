Historia miłosna, czyli opowieść o umieraniu [ROZMOWA]

Ta powieść to zapis wyjątkowej, bo pierwszej takiej wiosny w życiu, wiosny pełnej pragnień, pierwszego seksu i pierwszego alkoholu. Akcja jednej z najgłośniejszych powieści Tadeusza Konwickiego przenosi nas do przedwojennego Wilna, w którym poznajemy grupę maturzystów, a wśród nich dwoje szaleńczo w sobie zakochanych ludzi - Wicia i Alinę. Młodzi kochankowie chcą, by cały świat należał do nich i ich miłości, ale świat i historia mają wobec nich inne plany… Nad miastem rozbrzmiewają syreny alarmowe. Nadciąga wojna.

„Kronika wypadków miłosnych” Tadeusza Konwickiego to piękna powieść, ale zapewne niełatwa w realizacji scenicznej.

Od dawna chciałem zrobić ten tytuł, no i wreszcie przyszedł ten czas… Od razu słyszę, jak dwuznacznie wybrzmiewa to pierwsze zdanie. „Ten czas” to nie tylko wiosna tego roku, kiedy pracujemy nad spektaklem, to także czas bliskości wojny, która potężnie wzmacnia to, o czym pisał Konwicki. Bo „Kronika wypadków miłosnych” to historia miłosna, ale równocześnie opowieść o umieraniu. Bohaterów poznajemy podczas wiosny 1939 roku - zbliżają się matury, eksploduje przyroda, pojawiają się pierwsze fascynacje, pierwsze miłości, a przecież doskonale wiemy, że nadciąga kataklizm.