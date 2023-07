Historyczne nazwy dla nowych fregat dla Marynarki Wojennej RP? Są nowe informacje

- Głównym orężem naszych fregat będzie wielowarstwowa obrona walki powietrznej - mówi Cezary Cierzan. - Jednostka zaprojektowana jest w taki sposób, aby była w stanie przyjąć aż trzy warstwy rakiet o zasięgu od 25 do ponad stu kilometrów. Okręty będą również uzbrojone w dwie warstwy artylerii lufowej, system walki radioelektronicznej i całą masę zakłócaczy rakiet przeciwnika, skierowanych ewentualnie w tę jednostkę oraz flar, które mogą je zmylić. Dodatkowo znajdzie się na nich cała warstwa sensorów, radarów do 400 kilometrów do wykrywania celów powietrznych, łącznie z autoelektroniką, z głowicami autoelektronicznymi. Okręt zostanie ponadto przystosowany do walki podwodnej. Będą sonary do wykrywania okrętów i torped przeciwnika oraz zwalczania okrętów podwodnych. Na jednostce znajdą się rakiety woda-woda do dwustu kilometrów. Jest to najnowocześniejsze uzbrojenie, jakie dzisiaj jest dostępne na rynku, a często nawet więcej, ponieważ choćby taki radar ścianowy, który będziemy instalować, jeszcze nigdy wcześniej nie został wyprodukowany.