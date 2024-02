Hokej w Gdańsku na przekór wszystkiemu. Fudeko GAS Gdańsk z ambitnymi planami. Na razie w play-offach I ligi

Fudeko GAS Gdańsk 6 marca 2024 rozpocznie play-offy w 1 Lidze

Przed Fudeko GAS-em Gdańsk play-offy na zasadzie mecz i rewanż. Drużyna pochodzącego z Czech Josefa Vitka w środę, 6 marca o godz. 19.30 podejmie w hali Olivia drugą ekipę sezonu zasadniczego SMS PZHL Katowice. Zespół złożony z utalentowanych hokeistów stał w rozgrywkach wyżej, ale to wciąż młodzi sportowcy, którzy zmierzą się m.in. z gdańską publicznością. A w kultowej Olivii hokeiści spodziewają się wsparcia nawet 1500 gardeł! Dodatkowym atutem gdańszczan ma być ich nowy bramkarz Riku Tornqvist. Fin dał się skusić na grę dla Fudeko GAS-u tuż przed play-offami.

- Hokejowych projektów trochę już było. Łącznie z pracą trenerską to już 20 lat. Żeby zacząć projekt obecny spędziłem rok na rozmowach z Josefem Vitkiem, żeby ustalić, czy stać mnie na to i czy mam jeszcze tyle siły. Nie żałuję. Widzę bardzo dużo analogii do Pomorskiego Klubu Hokejowego, założonego w 2014 roku. Mam nadzieję, że ten będzie się rozwijał i skończy się ekstraligą. Nie wiem, jaki to czas, bo od tego zależy dużo rzeczy. Rozmawiamy w tej sprawie z miastem, którego też tego chce. Dzięki Fudeko jesteśmy w stanie występować w I lidze i mam nadzieję, że z tym sponsorem będziemy do końca. Szukamy nowych partnerów. Widzę superlatywy i to, co dzieje się na trybunach, przerasta moje wcześniejsze przypuszczenia. Chciałbym jeszcze raz podziękować kibicom, którzy nas wspierają, bo to oni napędzają nas do jeszcze większej pracy. Jesteśmy z Josefem społecznikami. Pracujemy, utrzymując się z czegoś zupełnie innego. Dzień w dzień wychodzimy z domu o godz. 7, a wracamy o 21.00 - tłumaczy Krzysztof Lehmann, który zachęca do nazywania go społecznikiem, a nie prezesem klubu.