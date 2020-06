GKS Stoczniowiec Gdańsk skończył 50 lat! Archiwalne zdjęcia i kalendarium najważniejszych wydarzeń z życia klubu [GALERIA]

Historia Stoczniowca Gdańsk ma już 50 lat. To klub, który wychował 580 reprezentantów kadr młodzieżowych, 60 reprezentantów Polski seniorów, uczestników oraz medalistów mistrzostw świata i Europy. Finalnie doczekał się również aż 26 olimpijczyków! Pół wieku życia wielosekcyjnego klubu podsumowują obecny prezes Marek Kostecki, wieloletni członek władz Władysław Łęczkowski oraz były prezes Stanisław Skrobot.

Stoczniowiec Gdańsk ma 50 lat Stanisław Skrobot, prezes RKS Stoczniowiec w latach 1971–1975

Znakomicie wspominam początek lat siedemdziesiątych. Przede mną, nowym dyrektorem Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego, postawiono zadanie dążenia do wprowadzenia maksymalnego postępu technicznego. Podjęliśmy decyzję o podwyższeniu produkcji statków w latach 1971 -1975 aż o 17 procent. Oznaczało to że, w ciągu 5 lat podwoiliśmy zdolności produkcyjne przemysłu okrętowego. To był ogromny sukces. Jako twórczy, nowoczesny i dynamiczny menedżer z jednej strony dbałem o podniesienie wydajności pracy i podniesienie kultury pracy, ale również chciałem zapewnić pracownikom branży okrętowej, stoczniowej i morskiej, rozrywkę na najwyższym poziomie. Sport dobrze korespondował z naszymi dokonaniami w przemyśle okrętowym. Każdy sportowiec wie co to ciężka praca i duch rywalizacji. Stąd ciągłe dążenie do osiągnięcia coraz to lepszych wyników. Dużo pracowników zawodowo związanych z naszymi zakładami pracy i placówkami oświatowymi uprawiało różne dyscypliny sportowe. Byłem i jestem przekonany że, w pracy zawodowej cechy sportowca mocno oddziałują na jego wynik. Nie wyobrażałem sobie zatem, aby wśród budowniczych statków zabrakło sportowców. Stąd moje poparcie dla rozwoju Robotniczego Klubu Sportowego Stoczniowiec oraz moja zgoda, jako dyrektora generalnego ZPO, na budowę i sfinansowanie pięknego obiektu, jakim jest hala Olivia w Gdańsku. W następnych latach zaowocowało to wieloma znakomitymi wychowankami, którzy zdobywali laury najważniejszych sportowych imprez w Polsce i za granicą. Cieszę się, że Stoczniowiec trwa w najlepsze. Idea powołania Klubu wszystkich stoczniowców okazała się jak najbardziej słuszna, a ja za całokształt swoich dokonań otrzymałem Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz m.in. Srebrny Krzyż Zasługi.

Władysław Łęczkowski, wieloletni członek władz Stoczniowca, 50 lat w strukturach klubu

Z Gdańskiem jestem związany od 1963 roku, kiedy znalazłem zatrudnienie w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte. Jak każdy młody technik z branży stoczniowej, pracowałem przy budowie okrętów i w swojej karierze, jak to się mówi, przyłożyłem rękę do zbudowania wielu statków. Działałem w organizacjach młodzieżowych, społecznych i partyjnych. Nie kryłem zainteresowania sportem i dość szybko dyrekcja oraz kierownictwo Stoczni zaproponowało mi działalność w sekcjach sportowych, powiązanych z naszym zakładem pracy. Na początku była to piłka nożna oraz hokej na lodzie w ramach RKS „Stocznia Północna”. W 1970 roku jako przewodniczący zakładowego Związku Młodzieży Socjalistycznej powołany zostałem do zespołu działaczy tworzących Robotniczy Klub Sportowy „Stoczniowiec” Gdańsk. Byłem jednym z budowniczych Hali Olivia, a w Klubie piastowałem stanowiska od kierownika drużyny, poprzez prezesa sekcji, aż po wiceprezesa zarządu Klubu. Organizowałem pamiętny mecz na otwartym lodowisku 16 grudnia 1970 roku, kiedy na Wybrzeżu rozpoczęły się starcia robotników z wojskiem i milicją. Dokładnie dwa lata później organizowałem również mecz otwarcia krytej Hali Olivia. Stoczniowcowi poświęciłem 50 lat swojego życia. W tym czasie klub przyniósł wiele radości kibicom, władzom miasta Gdańska oraz tym wszystkim, którzy kierowali polskim sportem. Przez trzy kadencje zasiadałem w Radzie Miasta Gdańska. Będąc aktywnym członkiem Komisji Turystyki i Sportu, szczególnie promowałem hokej na lodzie oraz inne dyscypliny lodowe. W dniu pięknego Jubileuszu dziękuje tym wszystkim, z którymi miałem okazję współpracować. Przede wszystkim dyrektorom Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte oraz kierownictwu Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego za wkład w budowę klubu. Składam podziękowania wszystkim zawodnikom, sportowcom, działaczom, z którymi wspólnie przeżyłem pięć dekad w Stoczniowcu i w hali Olivia. Trzymajmy tak dalej, nawiązujmy do najlepszych tradycji i po prostu bądźmy najlepsi!

Marek Kostecki, prezes GKS-u Stoczniowiec

Upływa 50 lat od powołania do życia zasłużonego dla polskiego sportu Robotniczego, a następnie Gdańskiego Klubu Sportowego Stoczniowiec. Dzięki zaangażowaniu, pasji i wiedzy jego trenerów, pracowników aż po władze i sponsorów, udało się tak wiele osiągnąć. Cieszy mnie fakt, że dostąpiłem zaszczytu najpierw od 1970 roku bycia zawodnikiem drużyny hokejowej, a następnie od 1992 roku prezesem jednego z czołowych klubów sportowych - nie tylko na Wybrzeżu i w Polsce północnej. To tutaj od lat koncentrowała się myśl szkoleniowa jako następstwo kształcenia kadr trenerskich dla potrzeb funkcjonujących w klubie dyscyplin sportu. Stoczniowiec na przestrzeni 50-lecia wychował 580 reprezentantów kadr młodzieżowych, 60 reprezentantów Polski seniorów, uczestników oraz medalistów mistrzostw świata i Europy. Finalnie doczekał się również aż 26 olimpijczyków! Sukcesy sportowców w biało-niebieskich barwach ani teraz, ani w przeszłości, nawet na chwilę nie obniżyły naszej gotowości do podejmowania kolejnych wyzwań. Jestem przekonany, że przyszłe dziesięciolecia działalności GKS Stoczniowiec nadal dobrze służyć będą polskiemu sportowi, wzmacniając potencjał kadr narodowych na różnych szczeblach od juniora do seniora. Dziękuję wszystkim pracownikom za wysiłek organizacyjny, kadrze dydaktycznej współpracujących z nami szkół za osiągnięcia szkoleniowe i wychowawcze, trenerom za fachowość i determinacje w pracy, wychowankom zaś za osiągane rezultaty. Życzę wielu sukcesów i czerpania z nich radości.

Stoczniowiec Gdańsk historia w formie kalendarium 1970 - powołanie Robotniczego Klubu Sportowego Stoczniowiec. W statucie nowo powstałej organizacji zapisane zostało, że Robotniczy Klub Sportowy Stoczniowiec powołano do życia 26 czerwca 1970 roku w wyniku integracji działających od 1945 roku ZKS Polonia i od 1948 roku RKS Stocznia Północna oraz włączenia pozostałych przedsiębiorstw budowy statków z terenu Gdańska do organizacji i rozwoju silnego robotniczego klubu branży okrętowej. W styczniu 1971 roku do RKS Stoczniowiec dołączył Sportowy Klub Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”, wnosząc sekcję siatkarską, brydża sportowego, łyżwiarstwa figurowego oraz młodzieżową szkółkę hokeja na lodzie.

1970 – RKS Stoczniowiec kontynuatorem nawiązanej dwa lata wcześniej umowy ze Szkołą Podstawową nr 35 w Gdańsku. Przedmiotem współpracy kształcenie młodych adeptów hokeja na lodzie i łyżwiarstwa figurowego. Ze strony szkoły umowę podpisali dyrektor Jadwiga Hajer i wicedyrektor Jan Surma , ze strony klubu prezes sekcji hokeja na lodzie Kazimierz Mądrala i kierownik sekcji hokejowej Stanisław Dudek . Dziś w gdańskiej SP nr 35, dyrektorem jest Małgorzata Skwira , a w placówce kształcą się również młodzi łyżwiarze szybcy.

i wicedyrektor , ze strony klubu prezes sekcji hokeja na lodzie i kierownik sekcji hokejowej . Dziś w gdańskiej SP nr 35, dyrektorem jest , a w placówce kształcą się również młodzi łyżwiarze szybcy. 1972 - oddanie do użytku hali widowiskowo-sportowej "Olivia". Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się z udziałem hokeistów i łyżwiarzy figurowych. Hokeiści rozegrali mecz z Polonią Bydgoszcz. Historyczną, pierwszą bramkę w Olivii zdobył zawodnik Stoczniowca Ryszard Plata . Stoczniowiec przegrał jednak z Polonią 4:6.

. Stoczniowiec przegrał jednak z Polonią 4:6. 1972 – złoty medal mistrzostw Polski dla solisty Ludwika Jankowskiego . Łyżwiarz figurowy swój sukces powtórzy jeszcze w 1979 roku. Przez całe lata siedemdziesiąte będzie trwał pojedynek zawodnika Stoczniowca z innym solistą Jackiem Tascherem . Raz górą będzie gdańszczanin, a raz na najwyższym stopniu podium stawać będzie obecny prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. Do 2020 roku łyżwiarze figurowi Stoczniowca zapiszą na swoim koncie kilkadziesiąt tytułów mistrzowskich.

. Łyżwiarz figurowy swój sukces powtórzy jeszcze w 1979 roku. Przez całe lata siedemdziesiąte będzie trwał pojedynek zawodnika Stoczniowca z innym solistą . Raz górą będzie gdańszczanin, a raz na najwyższym stopniu podium stawać będzie obecny prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. Do 2020 roku łyżwiarze figurowi Stoczniowca zapiszą na swoim koncie kilkadziesiąt tytułów mistrzowskich. 1973 – pięściarz Janusz Gerlecki rozpoczyna znakomity okres w historii sekcji bokserskiej Stoczniowca. Zdobywa złoty medal mistrzostw Polski w wadze ciężkiej. W kolejnych latach zawodnik nie tylko dokona tego po raz kolejny, ale dołączą do niego pozostali pięściarze RKS Stoczniowiec: Leszek i Krzysztof Kosedowscy , Janusz Krampa , Marek Ejsmont , Henryk Rychłowski i Janusz Szamp .

rozpoczyna znakomity okres w historii sekcji bokserskiej Stoczniowca. Zdobywa złoty medal mistrzostw Polski w wadze ciężkiej. W kolejnych latach zawodnik nie tylko dokona tego po raz kolejny, ale dołączą do niego pozostali pięściarze RKS Stoczniowiec: , , , i . 1974 – Grzegorz Śledziewski zostaje najlepszym kajakarzem świata. Polak to trzykrotny mistrz świata, pięciokrotny wicemistrz świata, wielokrotny mistrz Polski oraz trzykrotny olimpijczyk (1972, 1976, 1980). Zawodnik Stoczniowca okaże się jednym z najlepszych polskich kajakarzy w historii dyscypliny.

zostaje najlepszym kajakarzem świata. Polak to trzykrotny mistrz świata, pięciokrotny wicemistrz świata, wielokrotny mistrz Polski oraz trzykrotny olimpijczyk (1972, 1976, 1980). Zawodnik Stoczniowca okaże się jednym z najlepszych polskich kajakarzy w historii dyscypliny. 1974 - RKS Stoczniowiec jako Klub pracowników branży okrętowej nawiązuje współpracę z następującymi placówkami oświatowymi wybrzeża: Techniczne Szkoły Budownictwa Okrętowego „Conradinum”, Technikum Budowy Okrętów dla pracujących Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Zasadnicza Szkoła Budowy Okrętów, Zespół Szkół Zawodowych Przemysłu Okrętowego. Wielu przyszłych zawodników klubu m.in. siatkarzy, piłkarzy ręcznych, ciężarowców i pięściarzy będzie absolwentami tych szkół.

1974 – powołanie do życia sekcji wioślarskiej oraz rozpoczęcie budowy bazy przy ul. Siennickiej w Gdańsku. Wioślarki i wioślarze Stoczniowca w przyszłości dadzą wiele powodów do radości sympatykom tej dyscypliny, mieszkańcom Gdańska, pracownikom przemysłu stoczniowego.

1974 – pierwszy medal za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski juniorów zapisują na koncie młodzi hokeiści Stoczniowca. Do 2020 roku młodzi gdańszczanie w tych rozgrywkach wywalczą jeszcze 10 medali brązowych, pięć srebrnych i sześć z najcenniejszego kruszcu.

1975 – awans piłkarzy nożnych Stoczniowca do półfinału Pucharu Polski. W drodze do tej fazy rozgrywek gdańscy drugoligowcy ogrywają trzy zespoły z ekstraklasy – 1:0 Lecha Poznań, 1:0 Polonię Bytom, 3:0 Łódzki KS. Promocję do wielkiego finału Biało-niebiescy przegrali dopiero po porażce 1:2 ze Śląskiem Wrocław.

1976 – inauguracyjny mecz Stoczniowca w hokejowej ekstraklasie. Gdańska drużyna po raz pierwszy w powojennej historii awansowała do grona najlepszych zespołów w Polsce. Pierwszą bramkę dla ekstraklasowej drużyny strzelił Jan Kuklis w wygranym 3:1 meczu z GKS Katowice.

w wygranym 3:1 meczu z GKS Katowice. 1976 - igrzyska olimpijskie w Montrealu, podczas których podziwiamy naszych kajakarzy i wioślarzy ( Maria Bem , Włodzimierz Beszterda , Grzegorz Śledziewski ). Brązowy medal zawiśnie na szyi pięściarza wagi piórkowej Leszka Kosedowskiego , a srebrny krążek z drużyną piłkarską wywalczy wychowanek Stoczniowca, wówczas już zawodnik Górnika Zabrze, Andrzej Szarmach .

, , ). Brązowy medal zawiśnie na szyi pięściarza wagi piórkowej , a srebrny krążek z drużyną piłkarską wywalczy wychowanek Stoczniowca, wówczas już zawodnik Górnika Zabrze, . 1977 – piłkarze nożni Stoczniowca o krok od futbolowej ekstraklasy. Gdańszczanie zajęli trzecie miejsce w rozgrywkach drugiej ligi, najwyższe w historii swoich występów na krajowych boiskach.

1980 - igrzyska olimpijskie w Moskwie, gdzie oglądamy całą plejadę gwiazd uprawiających w Stoczniowcu kajakarstwo ( Ewa Eichler Kamińska , Zofia Olejniczak , Grzegorz Śledziewski ) oraz wioślarstwo ( Władysław Beszterda , Beata Dziadura , Mirosław Jarzembowski , Marek Niedziałkowski ). Brązowy medal w wadze piórkowej wywalczy wychowanek RKS Stoczniowiec, wówczas już pięściarz Legii Warszawa, Krzysztof Kosedowski .

, , ) oraz wioślarstwo ( , , , ). Brązowy medal w wadze piórkowej wywalczy wychowanek RKS Stoczniowiec, wówczas już pięściarz Legii Warszawa, . 1980 – juniorzy Stoczniowca zdobywają w Częstochowie złote medale mistrzostw Polski w piłce nożnej. W drużynie Edmunda Rekowskiego występują między innymi Andrzej Opuszewicz , Ryszard Drożdż i Wojciech Kałużny .

występują między innymi , i . 1980 – klub Stoczniowca wzbogaca się o kolejny obiekt sportowy. Nowoczesna hala treningowa dla sztangistów powstała w Gdańsku, przy ulicy Opolskiej. W tym samym roku mistrzem Polski w podnoszeniu ciężarów w kategorii wagowej do 75 kg zostaje zawodnik RKS Stoczniowiec Roman Wąsowski (triumfator MP również w roku 1979).

(triumfator MP również w roku 1979). 1982 – RKS Stoczniowiec przejmuje od Stoczni Północnej obiekt hali widowiskowo–sportowej "Olivia" wraz z przyległym terenem.

1984 - zimowe igrzyska olimpijskie w Sarajewie, gdzie mamy okazję oglądać dwóch byłych hokeistów Stoczniowca. W drużynie biało-czerwonych bramkarz Włodzimierz Olszewski (już Zagłębie Sosnowiec) oraz specjalista „strzałów spod niebieskiej”, obrońca Czesław Drozd (Polonia Bytom).

(już Zagłębie Sosnowiec) oraz specjalista „strzałów spod niebieskiej”, obrońca (Polonia Bytom). 1984 – imponujący sezon II ligi w wykonaniu hokeistów Stoczniowca, zakończony awansem do ekstraklasy. Gdańszczanie na 32. ligowe spotkania odnieśli 31. zwycięstw, przegrywając tylko raz z Pomorzaninem Toruń. Imponujący był bilans bramkowy drużyny 384 bramki zdobyte i 80 goli straconych. Najlepszymi strzelcami w zespole Stoczniowca w tamtym sezonie okazali się: Jacek Soliński - zdobywca 69 bramek, Roman Zaborowski - strzelec 64 goli oraz Zbigniew Kurczewski , który 46-krotnie umieścił „gumę” w bramce rywali.

- zdobywca 69 bramek, - strzelec 64 goli oraz , który 46-krotnie umieścił „gumę” w bramce rywali. 1986 – Krzysztof Marek zostaje wicemistrzem świata w wioślarstwie. Wychowanek Stoczniowca w 1988 roku weźmie jeszcze udział w IO w Seulu, ale już bez medalowych sukcesów.

zostaje wicemistrzem świata w wioślarstwie. Wychowanek Stoczniowca w 1988 roku weźmie jeszcze udział w IO w Seulu, ale już bez medalowych sukcesów. 1988 – zimowe igrzyska olimpijskie w Calgary, podczas których startują łyżwiarze figurowi Stoczniowca - Honorata Górna i Andrzej Dostatni . Ostatecznie nasza para taneczna ląduje na 17. miejscu w konkursie.

i . Ostatecznie nasza para taneczna ląduje na 17. miejscu w konkursie. 1992 – igrzyska olimpijskie w Barcelonie – serca zabiły mocniej, gdy na podeście ciężarowym stanął Waldemar Malak , wychowanek Stoczniowca, następnie zawodnik Lechii Gdańsk i warszawskiej Legii. Sztangista osiągnął rezultat 400 kg (rwanie 185 kg, podrzut 215 kg) i wywalczył brązowy medal w turnieju finałowym.

, wychowanek Stoczniowca, następnie zawodnik Lechii Gdańsk i warszawskiej Legii. Sztangista osiągnął rezultat 400 kg (rwanie 185 kg, podrzut 215 kg) i wywalczył brązowy medal w turnieju finałowym. 1992 – w wyniku podziału klubu w Stoczniowcu pozostają następujące sekcje: hokeja na lodzie, piłki siatkowej, łyżwiarstwa figurowego i brydża sportowego. Pod nowym szyldem swoje funkcjonowanie rozpoczynają piłkarze nożni, kajakarze i wioślarze. Sekcje piłki ręcznej i pięściarstwa właściwie uległy samorozwiązaniu.

1994 – pożar hali Stoczni, gdzie w przeszłości swoją bazę treningową mieli pięściarze, piłkarze ręczni i siatkarze Stoczniowca. Dla tych ostatnich wydarzenie miało wpływ na przenosiny sekcji do hali Olivia.

1996 – igrzyska olimpijskie w Atlancie nam kojarzą się z osobą Leszka Urbanowicza . Wychowanek siatkarskiego Stoczniowca, złoty medalista Uniwersjady z 1991 roku, razem z kadrą narodową siatkarzy wziął udział w finałowym turnieju olimpijskim za oceanem.

. Wychowanek siatkarskiego Stoczniowca, złoty medalista Uniwersjady z 1991 roku, razem z kadrą narodową siatkarzy wziął udział w finałowym turnieju olimpijskim za oceanem. 1997 – zadaszenie odkrytej tafli połączone z modernizacją obydwu lodowisk. Prace sfinansowane zostały ze środków Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, miasta Gdańska oraz klubu „Stoczniowiec”. Od tego momentu kompleks lodowy w Oliwie składa się z dwóch sztucznych i krytych lodowisk. Kilka lat później decyzją ministra sportu hala Olivia zostanie wpisana na listę obiektów strategicznych dla rozwoju sportów zimowych w Polsce.

1998 – przekazanie hali Olivia w zarządzanie na 30 lat klubowi „Stoczniowiec”.

2000 – zmiana nazwy na Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec.

2002 - początek współpracy z XXI Sportowym Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Przedmiotem umowy szkolenie z zakresu łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie. Umowę ze strony Szkoły podpisują dyrektor Krystyna Turnowiecka i wicedyrektor Jan Szostek , ze strony GKS Stoczniowiec prezes Marek Kostecki i wiceprezes Janusz Biesiada . Absolwentami szkoły są m.in. łyżwiarka Justyna Plutowska oraz reprezentanci Polski w hokeju: Michał Smeja , Mikołaj Łopuski , Maciej Urbanowicz , Mateusz Rompkowski i Aron Chmielewski .

i wicedyrektor , ze strony GKS Stoczniowiec prezes i wiceprezes . Absolwentami szkoły są m.in. łyżwiarka oraz reprezentanci Polski w hokeju: , , , i . 2002 – historyczny powrót pięściarza Dariusza Michalczewskiego do hali Olivia. Wychowanek Stoczniowca obronił na zawodowym ringu tytuł mistrza świata kategorii WBO, WBA i IBF oraz „Championa wszech czasów federacji WBO”.

do hali Olivia. Wychowanek Stoczniowca obronił na zawodowym ringu tytuł mistrza świata kategorii WBO, WBA i IBF oraz „Championa wszech czasów federacji WBO”. 2003 – brązowy medal drużyny seniorów w hokeju na lodzie. O historycznym wyniku Stoczniowców zdecydowała wygrana w play off z Podhalem Nowy Targ. W rywalizacji do trzech wygranych podopieczni duetu Marian Pysz – Henryk Zabrocki zwyciężyli 3:0. Pierwsze spotkanie w Nowym Targu zakończyło się wynikiem 3:0 dla biało-niebieskich, w drugim meczu, w Gdańsku, wygrali 3:2, a zwycięstwo i miejsce na najniższym stopniu podium Stoczniowcy przypieczętowali w Nowym Targu, zwyciężając rywali w decydującym meczu 4:3.

– zwyciężyli 3:0. Pierwsze spotkanie w Nowym Targu zakończyło się wynikiem 3:0 dla biało-niebieskich, w drugim meczu, w Gdańsku, wygrali 3:2, a zwycięstwo i miejsce na najniższym stopniu podium Stoczniowcy przypieczętowali w Nowym Targu, zwyciężając rywali w decydującym meczu 4:3. 2003 – Józef Pochroń zostaje mistrzem Europy w brydżu sportowym. Do początku lat dziewięćdziesiątych zawodnik i jeden z szefów sekcji brydżowej w Stoczniowcu. W dorobku ma jeszcze wicemistrzostwo Europy i brązowy medal mistrzostw świata.

zostaje mistrzem Europy w brydżu sportowym. Do początku lat dziewięćdziesiątych zawodnik i jeden z szefów sekcji brydżowej w Stoczniowcu. W dorobku ma jeszcze wicemistrzostwo Europy i brązowy medal mistrzostw świata. 2004 – Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie. Organizatorami czempionatu są Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF) oraz miasto Gdańsk i GKS Stoczniowiec. Areną zmagań oczywiście hala Olivia.

2006 – zimowe igrzyska olimpijskie w Turynie i kolejny wychowanek Stoczniowca w kadrze narodowej. Tym razem podziwialiśmy łyżwiarza figurowego Michała Zycha , którzy w parze tanecznej z Aleksandrą Kauc (MKŁ Łódź), zajął w konkursie olimpijskim 21. miejsce.

, którzy w parze tanecznej z (MKŁ Łódź), zajął w konkursie olimpijskim 21. miejsce. 2006 – powołanie w ramach struktur Klubu sekcji łyżwiarstwa szybkiego (tor krótki). W kolejnych latach pojawią się pierwsi medaliści mistrzostw kraju, uczestnicy zawodów Pucharu Świata i mistrzostw Europy - Monika Grządkowska , Michał Kłosiński i Rafał Grycner .

, i . 2008 – igrzyska olimpijskie w Pekinie, a konkretnie zmagania wioślarzy, w których, w konkurencji czwórek podwójnych, startuje Adam Korol . Zawodnik swoje pierwsze kroki stawiał w Stoczniowcu, po złoty medal IO sięga już jako członek sekcji wioślarskiej AZS AWFiS Gdańsk.

. Zawodnik swoje pierwsze kroki stawiał w Stoczniowcu, po złoty medal IO sięga już jako członek sekcji wioślarskiej AZS AWFiS Gdańsk. 2009 / 2010 – zakończenie budowy hotelu przy hali Olivia oraz remontu kapitalnego dachu hali Olivia dzięki środkom przekazanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, miasto Gdańsk i klub GKS Stoczniowiec. Obydwie inwestycje zdały egzamin podczas mistrzostw Europy w koszykówce, rozegranych w tym samym roku w hali Olivia.

2011 – wyjątkowy sukces młodych hokeistów Stoczniowca, którzy w dwóch kategoriach wiekowych okazali się najlepsi w Polsce. Zarówno juniorzy starsi, jak i juniorzy młodsi wywalczyli złote medale mistrzostw Polski (starsi powtórzyli wynik sprzed roku, kiedy również stanęli na najwyższym stopniu podium MP).

2011 – wycofanie drużyny seniorów z rozgrywek Polskiej Ligi Hokeja. Powodem były kłopoty finansowe spowodowane rezygnacją spółek skarbu państwa ze sponsoringu drużyny.

2013 – Aleksandra Goss , łyżwiarka i rolkarka Stoczniowca, jako pierwszy polski sportowiec zdobyła Puchar Świata w jeździe szybkiej na rolkach. Zawodniczka triumfowała też w Pucharze Polski i zdobyła mistrzostwo kraju. Na torze lodowym w mistrzostwach kraju m.in. zapisała się srebrnymi zgłoskami, startując w konkurencji na 5000 metrów.

, łyżwiarka i rolkarka Stoczniowca, jako pierwszy polski sportowiec zdobyła Puchar Świata w jeździe szybkiej na rolkach. Zawodniczka triumfowała też w Pucharze Polski i zdobyła mistrzostwo kraju. Na torze lodowym w mistrzostwach kraju m.in. zapisała się srebrnymi zgłoskami, startując w konkurencji na 5000 metrów. 2014 – w hali Olivia rusza cykl międzynarodowych turniejów w hokeju na lodzie Euro Ice Hockey Challange. Udział bierze w nich reprezentacji Polski, a rywalami są m.in. uznane marki hokejowe - Włochy, Norwegia, Austria, Białoruś, Kazachstan, Japonia czy Korea Pd. Od 2016 roku impreza odbywa się w listopadzie, a główną nagrodą jest Puchar Niepodległości. W turniejowych zmaganiach mieliśmy okazję oglądać wychowanków Stoczniowca m.in. Arona Chmielewskiego , Adama Bagińskiego , Mikołaja Łopuskiego , Przesmysława Odrobnego , Mateusza Rompkowskiego , Szymona Marca czy Macieja Urbanowicza .

, , , , , czy . 2015 – pierwszy złoty medal w historii występów w Stoczniowcu notuje nasza drużyna panczenistów w składzie Aleksander Puszkarski , Piotr Puszkarski i Marcin Bachanek . Do 2020 roku specjaliści od toru długiego z każdej krajowej imprezy wracać będą opromieni sukcesami, z tytułami mistrzów i wicemistrzów kraju oraz z wieloma medalami. Do 2020 roku w składzie Stoczniowca znajdzie się aż siedmiu reprezentantów Polski, w tym trzech olimpijczyków: Marcin Bachanek , Dawid Burzykowski , Sebastian Kłosiński , Artur Nogal , Szymon Palka , Jan Świątek i Adrian Wielgat .

, i . Do 2020 roku specjaliści od toru długiego z każdej krajowej imprezy wracać będą opromieni sukcesami, z tytułami mistrzów i wicemistrzów kraju oraz z wieloma medalami. Do 2020 roku w składzie Stoczniowca znajdzie się aż siedmiu reprezentantów Polski, w tym trzech olimpijczyków: , , , , , i . 2015 – hokeistki Stoczniowca zdobywają złoty medal mistrzostw Polski. W hali Olivia, w rywalizacji do dwóch wygranych spotkań, gdańszczanki ogrywają Unię Oświęcim, a zwycięskiego „złotego” gola w dogrywce drugiego meczu, zdobywa Aleksandra Berecka .

. 2015 - pierwsza edycja hokejowego turnieju dla dzieci i młodzieży Amber Cup. Do 2020 roku rozegrano trzy turnieje. W historii imprez młodzi hokeiści Stoczniowca rywalizowali z zespołami z Rosji, Litwy, Czech, Białorusi i Polski.

2016 – rozpoczyna się „srebrna era” Stoczniowca w Polskiej Lidze Hokeja Kobiet. Do 2020 roku podopieczne Henryka Zabrockiego wywalczą w krajowym czempionacie pięć srebrnych medali.

wywalczą w krajowym czempionacie pięć srebrnych medali. 2016 – pierwsza edycja hokejowego turnieju dla dzieci i młodzieży Olivia Cup. W rozegranych, do 2020 roku, czterech turniejach hokeiści Stoczniowca trzykrotnie triumfowali a raz zajęli miejsce na najniższym stopniu podium. W historii imprez młodym gdańszczanom przyszło mierzyć swoje siły z drużynami z Polski, Rosji, Niemiec, Danii, Białorusi oraz Czech.

2017 – zakończenie trwającej trzy lata modernizacji hali Olivia. Remont obiektu sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, miasta Gdańsk i klubu GKS Stoczniowiec. Modernizacja objęła dach, fasadę i taras hali Olivia. Ponadto przeprowadzono remont parkingów wokół kompleksu, wybudowano tor do curlingu, przebudowano maszynownie, stworzono centrum monitoringu, zakupiono elektryczną maszynę do czyszczenia lodu oraz robota ice-guard do utrzymywania idealnie poziomej powierzchni lodowiska, wreszcie wymieniono bandy hokejowe na jedne z najnowocześniejszych w Europie (ten sam model zamontowano w arenie lodowej wybudowanej na IO w Soczi w 2014 roku).

2017 – drużyna hokejowa Stoczniowca po szęściu latach wraca na seniorski poziom rozgrywek. Prowadzony przez trenera Krzysztofa Lehmanna zespół przystępuje do I ligi. Kadrę stanową juniorzy szkoleni przez gdański klub oraz byli wychowankowie Stoczniowca. Celem w perspektywie kilku najbliższych lat jest awans do hokejowej ekstraklasy.

zespół przystępuje do I ligi. Kadrę stanową juniorzy szkoleni przez gdański klub oraz byli wychowankowie Stoczniowca. Celem w perspektywie kilku najbliższych lat jest awans do hokejowej ekstraklasy. 2018 - eksportowa para taneczna GKS Stoczniowiec Justyna Plutowska i Jeremie Flemin trafia pod skrzydła Romaina Haguenauera . Francuski szkoleniowiec to jeden z najlepszych fachowców od szkolenia par tanecznych na świecie. Plutowska i Flemin, a wcześniej Justyna Plutowska w parze z Piotrem Gerberem są wielokrotnymi mistrzami i wicemistrzami Polski, uczestnikami mistrzostw Europy i świata.

i trafia pod skrzydła . Francuski szkoleniowiec to jeden z najlepszych fachowców od szkolenia par tanecznych na świecie. Plutowska i Flemin, a wcześniej Justyna Plutowska w parze z są wielokrotnymi mistrzami i wicemistrzami Polski, uczestnikami mistrzostw Europy i świata. 2018 – Igor Rezniczenko wywalczył złoty medal mistrzostw Polski w łyżwiarstwie figurowym. Było to trzecie złoto solisty Stoczniowca w historii występów w MP i zarazem ostatni medal łyżwiarza w karierze. Rok później po słabym występie w mistrzostwach Europy w Mińsku zawodnik zakończył sportową karierę.

wywalczył złoty medal mistrzostw Polski w łyżwiarstwie figurowym. Było to trzecie złoto solisty Stoczniowca w historii występów w MP i zarazem ostatni medal łyżwiarza w karierze. Rok później po słabym występie w mistrzostwach Europy w Mińsku zawodnik zakończył sportową karierę. 2019 - hokeiści Stoczniowca wywalczyli srebrny medal mistrzostw Polski juniorów. Podopieczni Krzysztofa Lehmanna w finale nie dali rady drużynie Niedźwiadków i ulegli w Sanoku rywalom 1:6. To piąte srebro klubu z Gdańska w historii mistrzostw kraju w tej kategorii wiekowej.

w finale nie dali rady drużynie Niedźwiadków i ulegli w Sanoku rywalom 1:6. To piąte srebro klubu z Gdańska w historii mistrzostw kraju w tej kategorii wiekowej. 2020 – Kamila Stormowska sięga po brązowy medal Pucharu Świata w short tracku. Łyżwiarska szybka zajmuje trzecie miejsce w finale konkurencji na 500 metrów. To pierwszy medal zawodnika klubu w zawodach Pucharu Świata. Historyczne dla Stoczniowca zmagania rozegrały się w holenderskim Dordrechcie.

Klub Łukasza Piszczka awansował do III ligi