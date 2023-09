Hubert Grzegorczyk i Andrzej Jaworski są przeciwko relokacji imigrantów w Trójmieście. Pytają Jacka Karnowskiego: gdzie oni będą mieszkać

Grzegorczyk wypomina Jackowi Karnowskiemu brak budowy szpitala w Sopocie, przez co mieszkańcy muszą jeździć "kawał drogi" do np. Gdańska.

- Jacek Karnowski wielokrotnie obiecywał, że w Sopocie powstanie szpital, w którym będzie SOR, oddział pediatryczny czy kardiologia. Taki szpital do tej pory nie powstał, to wynika z faktu, że Jacek Karnowski nie rozmawia z rządem i nie stara się lobbować za tym rozwiązaniem. Szpital ten byłby niezwykle ważny dla mieszkańców. Wstydem dla Sopotu, jako najbogatszej gminy, jest to, że mieszkańcy do szpitala muszą jechać do Gdańska - mówił Grzegorczyk.