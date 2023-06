I Wojewódzka Spartakiada Sportów Ludowych Seniorów. Przedstawiciele ponad 30 miejscowości zjawili się na wyjątkowych zawodach w Łebczu

- Mamy za zadanie przywoływać do przyszłości to, co nasi przodkowie robili w zakresie sportu, organizowania aktywnego spędzenia czasu wolnego. Co prawda mówi się "sporty ludowe", ale właściwie to są takie konkurencje rekreacyjne, a więc to, jak nasi przodkowie kiedyś bawili się, organizowali sobie ten czas wolny - mówi Brunon Ceszke. - Aktywność fizyczna wśród seniorów, trzeba to powiedzieć, jest bardzo silna. Ten róg senioralny jest bardzo silny. Ja uważam, że teraz młodzież powinna brać wzór ze starszych, bo naprawdę starsi potrafią się integrować, a to wszystko służy, jakby nie było, zdrowiu, bo właśnie w starszym jesteśmy bardziej świadomi tego, że nasza aktywność fizyczna i nasze relacje międzyludzkie przyczyniają się do naszego zdrowia, zarówno psychicznego, fizycznego, jak i tak zwanego społecznego.