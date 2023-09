InnoBaltica spółka zarządzająca systemem FALA korzysta z rosyjskiego oprogramowania Bitrix24. Na Ukrainie wprowadzono sankcję na tę usługę Daniel Nawrocki

Bitrix24 to platforma do zarządzania firmą, która oferuje wiele narzędzi i funkcji do organizacji pracy, komunikacji zespołowej oraz zarządzania projektami i relacjami z klientami. Właścicielem platformy jest Sergey Rizhikov z Rosji. Jak się okazało spółka InnoBaltica, która wdraża i zarządza systemem FALA korzysta z usług rosysjskiego Bitrixa24.