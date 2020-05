Intel wspiera pomorskie szpitale w walce z koronawirusem. Inżynierowie stworzyli urządzenie, które może zastąpić respirator

- W połowie kwietnia do ośmiu gdańskich szkół trafiło 80 nowych laptopów. Posłużą one najbardziej potrzebującym uczniom, tak aby mogli kontynuować naukę z domu. Tylko na ten cel Intel przeznaczył 50 tysięcy dolarów - informuje Intel.

Firma włączyła się również w bezpośrednią pomoc pomorskim i zachodniopomorskim szpitalom, między innymi poprzez udostępnienie serwerów. Takie rozwiązanie zostało zastosowane między innymi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, co pomaga w organizacji pracy zdalnej lekarzy.

Ponadto Intel przekazuje fundusze na walkę z koronawirusem, a wśród beneficjentów wsparcia (rzędu 50 tys. dolarów) jest gdańska fundacja AID Ratunek i Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji.

- W tej chwili naszą pomoc koncentrujemy na czterech obszarach – służbie zdrowia, edukacji dzieci, organizacjach pozarządowych zaangażowanych w walkę z koronawirusem oraz pomocy osobom potrzebującym - powiedziała Irina Ledyaeva, Public Affairs Lead for Germany and Poland z firmy Intel. - Chcemy wspierać osoby i instytucje, które na co dzień stawiają czoła epidemii, jak i tym najbardziej zagrożonym przez jej skutki. Chciałabym także podkreślić, że te liczne inicjatywy i projekty, którym jako firma mogliśmy udzielić wsparcia, w znacznej części zostały zgłoszone przez naszych pracowników.