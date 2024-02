Internauci tworzą memy o walce Biedronki i Lidla. Zobacz najciekawsze Maria Sowisło

Biedronka kontra Lidl – walka trwa. Marketingowcy obu sieci robią wszystko, by pozyskać więcej klientów. Falę memów wywołały SMS-y do użytkowników aplikacji „moja Biedronka”. Lidl nie pozostał dłużny a internauci ruszyli do tworzenia memów.