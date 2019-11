Internautki podbiły Gdańsk. Trwa Festiwal Kobiet Internetu

Od sobotniego poranka w Europejskim Centrum Solidarności trwa Festiwal Kobiet Internetu. To ogólnopolskie wydarzenie skierowane głównie do kobiet aktywnych w sieci: blogerek, youtuberek, instagramerek, osób publicznych oraz aktywnych w mediach i świecie kultury, prowadzących jednocześnie swoje kanały w social media i tworzących w Internecie.

Nieoczekiwanie, bo wbrew nazwie, do udziału w przedsięwzięciu zgłaszać mogli się również mężczyźni, którzy współpracują i współtworzą kanały z kobietami oraz wspierają inicjatywy kobiece. Spośród tysięcy zgłoszeń wybrano jedynie 1000 szczęśliwców, którzy mogą uczestniczyć w tym ciekawym wydarzeniu.

Szlifowały bursztyn z perkusistą Illusion

W przededniu wydarzenia organizatorzy zadbali o to, by przyjezdne internautki mogły nieco lepiej zaznajomić się z Gdańskiem i jego precjozami. Do wyboru była piesza wędrówka, której uczestniczki miały możliwość zwiedzenia najciekawszych zakamarków miasta, wycieczka, ukazująca Gdańsk "z lotu ptaka" oraz tzw. "wyprawa po bursztyn".